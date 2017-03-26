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Ветер сорвал крышу здания в Ростове: видео

Ветер сорвал крышу здания в Ростове: видео

Днем 28 марта ураганный ветер в Ростове сорвал крышу здания. Постройка находится на проспекте Сиверса в Железнодорожном районе. Последствия разгула стихии снял на видео житель соседнего дома.

На записи видно, как ветер по кусочкам разносит части кровли, обломки чудом не задели стоявшие вокруг здания машины.

Напомним, что из-за неблагоприятных погодных условий в Ростовской области объявлен режим повышенной готовности. Ветром в донской столице повалило десятки деревьев и автобусную остановку.

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