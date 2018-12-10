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ВАЗ сбил двух пешеходов в Новочеркасске

ВАЗ сбил двух пешеходов в Новочеркасске
В Новочеркасске два пешехода попали под колёса «ВАЗ-2109». ДТП случилось 11 декабря около 22 часов.

В районе дома № 108Е по улице Гагарина 27-летний и 53-летний горожане решили перейти дорогу в неположенном месте. Они не дошли нескольких десятков метров до «зебры».

Водитель за рулём «ВАЗ-2109» не успел вовремя отреагировать и нажать на тормоза и в результате сбил пешеходов.

- С травами они были доставлены в больницу, - сообщили в УГИБДД России по Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка.

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