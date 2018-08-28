В Зверево после недели пребывания в коме умер пострадавший во время аварии в шахте





Шахтёр, пострадавший во время аварии в забое, умер в больнице. Молодой человек скончался 28 августа после недели нахождения в коме.



Больше недели врачи ЦРБ боролись за жизнь 33-летнего рабочего Дмитрия П. В шахте он получил серьёзную травму головы. Сразу после госпитализации молодой человек впал в кому. Несмотря на усилия специалистов, через восемь дней, не приходя в себя, он скончался.



Напомним, авария в шахте «Обуховской» произошла 20 августа во время проходческих работ. Пятеро рабочих занимались прокладкой тоннеля. Они перевозили в вагонетке тяжелые балки. Внезапно тележка сорвалась и покатилась. Вагонетка проехала почти километр. Лежавшие в ней металлические балки посыпались. Одна из них ударила по голове 33-летнего рабочего.



Похороны состоялись 30 августа в Зверево. У молодого человека осталась пожилая мать.