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В зоопарке Ростова черного яка убило током

В зоопарке Ростова черного яка убило током
В зоопарке Ростова черного яка убило током. Животное погибло от разряда во время последних ливней. Электричество поразило не только самца, но и самку. Удар током пришелся на парнокопытных в вольере, где стоял высоковольтный столб.

Как отметил пользователь соцсети Василий Теркин, самец погиб на месте, а самка получила тяжелые травмы. Сотрудники зоосада борются за ее жизнь.

Отметим, что представители зоопарка никаких комментариев по поводу смерти яка пока не дают.

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