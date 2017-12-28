В зоопарке Ростова черного яка убило током



В зоопарке Ростова черного яка убило током. Животное погибло от разряда во время последних ливней. Электричество поразило не только самца, но и самку. Удар током пришелся на парнокопытных в вольере, где стоял высоковольтный столб.



Как отметил пользователь соцсети Василий Теркин, самец погиб на месте, а самка получила тяжелые травмы. Сотрудники зоосада борются за ее жизнь.



Отметим, что представители зоопарка никаких комментариев по поводу смерти яка пока не дают.