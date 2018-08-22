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В жутком ДТП под Геленджиком погиб 22-летний житель Ростовской области

В жутком ДТП под Геленджиком погиб 22-летний житель Ростовской области
В жутком ДТП под Геленджиком погиб 22-летний житель Ростовской области. Авария произошла 24 августа в поселке Бетта под Геленджиком.

По предварительной информации, водитель «Хонды» из Ростова при обгоне выехал на встречную полосу движения. Совершив маневр, он не пропустил грузовик «Тойота». В итоге произошло столкновение.

- В результате аварии погиб водитель «Хонды», его 21-летний пассажир находится в больнице, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Также в тяжелом состоянии в больницу доставлен 46-летний водитель грузовика.

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