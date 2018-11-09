В жилом двухэтажном доме в Ростове случился пожар



В Ростове вечером в воскресенье, 11 ноября, в двухэтажном доме случился пожар.



Возгорание началось в Железнодорожном районе на улице Минераловодской около шести часов вечера. Огонь распространился на площадь 50 квадратных метров.

- В результате происшествия никто из жильцов дома не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



В тушении были задействованы 26 спасателей и шесть единиц техники. Причину возгорания устанавливают специалисты Госпожнадзора.