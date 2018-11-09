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В жилом двухэтажном доме в Ростове случился пожар

В жилом двухэтажном доме в Ростове случился пожар
В Ростове вечером в воскресенье, 11 ноября, в двухэтажном доме случился пожар.

Возгорание началось в Железнодорожном районе на улице Минераловодской около шести часов вечера. Огонь распространился на площадь 50 квадратных метров.
- В результате происшествия никто из жильцов дома не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

В тушении были задействованы 26 спасателей и шесть единиц техники. Причину возгорания устанавливают специалисты Госпожнадзора.

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