В жилом доме в Новочеркасске произошёл мощный взрыв



В девятиэтажном жилом доме в Новочеркасске на улице Грушевской произошёл мощный взрыв. По предварительным данным, в квартире на втором этаже сработало взрывное устройство.



ЧП случилось около шести часов вечера. В это время в помещении находились женщина и её дети, 3 и 5 лет. По счастливой случайности, они не пострадали. Все трое в момент взрыва были на кухне.



Взрывное устройство, предположительно, находилось в жилой комнате, за диваном. Взрывной волной в этой комнате поломало мебель, вынесло окно вместе с рамой, сообщает DonDay Новочеркасск. Окно на кухне также повреждено, а межкомнатную дверь выбило.



В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Росгвардии. Специалисты устанавливают тип взрывного устройства.



Женщина отказывается что-либо пояснять по поводу взрыва, а её муж дома ещё не появлялся. По словам соседей, семья недавно сняла квартиру в их доме. Глава семьи, предположительно, состоит на военной службе, жильцы дома видели его в камуфляжной форме.



Сейчас место происшествия оцеплено. Во всех квартирах многоэтажного дома есть газ и свет.



Все обстоятельства случившегося устанавливаются.