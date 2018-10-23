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В заброшенном здании на территории роддома в Ростове произошёл пожар

В заброшенном здании на территории роддома в Ростове произошёл пожар
В Ростове на территории роддома № 2, расположенного на площади Карла Маркса, произошёл пожар.

Возгорание случилось в заброшенном здании около 16 часов 25 октября. На момент прибытия пожарных огонь полыхал на площади 10 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

На ликвидацию пожара у спасателей ушло порядка 15 минут. К тушению привлекались шесть спасателей и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

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