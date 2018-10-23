В заброшенном здании на территории роддома в Ростове произошёл пожар



В Ростове на территории роддома № 2, расположенного на площади Карла Маркса, произошёл пожар.



Возгорание случилось в заброшенном здании около 16 часов 25 октября. На момент прибытия пожарных огонь полыхал на площади 10 квадратных метров.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.



На ликвидацию пожара у спасателей ушло порядка 15 минут. К тушению привлекались шесть спасателей и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.