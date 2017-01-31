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В Ворошиловском районе Ростова сгорела «Тойота Лэнд Крузер»

В Ворошиловском районе Ростова сгорела «Тойота Лэнд Крузер»

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону сгорел автомобиль «Тойота Лэнд Крузер 200». Возгорание произошло ранним утром 31 января на улице Погодина. Площадь возгорания составила три кв. м.
- Погибших и пострадавших в результате происшествия нет,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- В тушении пожара участвовали две единицы техники и восемь спасателей. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

Как утверждает свидетель происшествия Павел Тимченко, возле «Лэнд Крузера» была найдена бутылка с бензином. Не исключено, что дорогую иномарку мог поджечь кто-нибудь из недоброжелателей владельца автомобиля.

В Ворошиловском районе Ростова сгорела «Тойота Лэнд Крузер»

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