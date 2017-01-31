В Ворошиловском районе Ростова сгорела «Тойота Лэнд Крузер»





В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону сгорел автомобиль «Тойота Лэнд Крузер 200». Возгорание произошло ранним утром 31 января на улице Погодина. Площадь возгорания составила три кв. м.

- Погибших и пострадавших в результате происшествия нет,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- В тушении пожара участвовали две единицы техники и восемь спасателей. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.



Как утверждает свидетель происшествия Павел Тимченко, возле «Лэнд Крузера» была найдена бутылка с бензином. Не исключено, что дорогую иномарку мог поджечь кто-нибудь из недоброжелателей владельца автомобиля.



