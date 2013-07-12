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В Волгограде при взрыве газового баллона пострадали рабочие из Ростова

В Волгограде при взрыве газового баллона пострадали рабочие из Ростова
В Волгограде при взрыве газового баллона пострадали рабочие из Ростова, выполнявшие ремонт путепровода.

ЧП произошло утром 17 января в Центральном районе города. Взрыв прогремел под Комсомольским путепроводом, сообщает VolgaDay.ru. Взрыв произошел, когда сотрудники подрядной организации из Ростова, выполнившие работы по ремонту путепровода, разбирали строительные вагончики с оборудованием.

В результате происшествия пострадали три человека, два из которых были госпитализированы с ожогами, третьему рабочему помощь была оказана на месте.

Осколки от взорвавшегося баллона разлетелись на десятки метров. Один из них пробил шумоизоляционный экран у моста.

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