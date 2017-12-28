В Волгодонске трое мужчин связали и обокрали 93-летних супругов



В Волгодонске трое мужчин связали и обокрали 93-летних супругов. Инцидент произошел 30 декабря в Волгодонске.



38-летний, 28-летний и 26-летний злоумышленники решили обокрасть двоих пенсионеров. Разбив окно, они забрались к ним в частный дом. 93-летние супруги в этом момент находились дома. Мужчины связали их и потребовали деньги. Забрав 300 тысяч рублей, они скрылись.



- Двоих мужчин задержали по горячим следам, чуть позже был пойман и третий, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».