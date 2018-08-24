В Волгодонске парень выпал из окна четвёртого этажа
Фото: 1obl.ru
В городе Волгодонске молодой человек выпал из окна четвёртого этажа. Инцидент произошёл 26 августа около восьми часов вечера на улице Ленина.
Парня под окнами многоэтажки заметили местные жители. Прохожие вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада медиков госпитализировала пострадавшего в больницу.
У волгодончанина диагностировали сотрясение головного мозга, перелом ноги и множественные ушибы. Известно, что молодой человек недавно вернулся из армии.