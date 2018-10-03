В Волгодонске «Лада Калина» съехала в кювет и перевернулась





Водитель «Лады Калины» в Волгодонске опрокинул автомобиль в кювет. ДТП произошло 4 октября около 16 часов в нескольких километрах от города, рядом с оросительным каналом.



По предварительным данным, 40-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением. Из-за этого автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Очевидцы аварии утверждают, что водитель был пьян. До того как попасть в ДТП, машина сильно виляла на дороге и не раз выезжала на встречную полосу.

- Мужчина отказался давать какие-либо показания, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.



