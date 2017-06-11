В Волгодонске 44-летняя женщина пырнула ножом своего гостя



В Волгодонске 44-летняя женщина пырнула ножом своего гостя. Происшествие случилось вечером 11 июня в одной из городских квартир.



39-летний мужчина пришел «на огонек» к знакомой. Товарищи решили устроить небольшое застолье, беседовали и употребляли спиртные напитки. В какой-то момент между дончанином и хозяйкой квартиры вспыхнула ссора. Разъяренная женщина схватила нож со стола и вонзила его в живот приятелю. Увидев, что товарищ умирает, женщина набрала «03». Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.



- В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в Донском главке. – Ей грозит до семи лет тюрьмы.