В Волгодонске 20-летний водитель сбил на «зебре» двух школьников
В Ростовской области молодой водитель сбил на «зебре» двух детей. ДТП произошло в Волгодонске утром 18 октября.
На улице Карла Маркса водитель «ВАЗ-2109» не уступил дорогу и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 9-летнего мальчика и 7-летнюю девочку.
- Школьников с травмами доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.