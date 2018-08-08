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В тройном столкновении на трассе в Ростовской области погиб мужчина, три человека получили травмы

В тройном столкновении на трассе в Ростовской области погиб мужчина, три человека получили травмы
Во время тройного ДТП на трассе в Ростовской области погиб мужчина, три человека попали в больницу. Происшествие случилось на дороге Ростов - Волгодонск около 16 часов 11 августа.

По предварительной информации, владелец «пятнадцатой» решился на обгон и выехал на встречную полосу. Однако молодой человек не справился с управлением и врезался в ПАЗ, ехавший из Батайска в поселок Дивный. От удара автобус отбросило на чужую полосу. Там общественный транспорт столкнулся с фургоном «Форд Транзит».

- В результате случившегося 49-летний шофер «Форда» погиб на месте, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. - 19-летние водитель и пассажир «ВАЗ-2115», а также 39-летний мужчина, управлявший автобусом, госпитализированы.

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