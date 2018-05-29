В тройном ДТП в Ростове пострадал 53-летний водитель ВАЗа
В центре Ростова произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась около 9 часов утра 31 мая на проспекте Буденновском.
По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, «Ауди» и «ВАЗ-2107» врезались недалеко от регулируемого пешеходного перехода на Комсомольской площади. От удара немецкий автомобиль отбросило на «Киа Рио».
- В результате аварии пострадал 53-летний водитель отечественного автомобиля, - добавили в ведомстве.
По данному факту проводится проверка.