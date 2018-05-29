В тройном ДТП в Ростове пострадал 53-летний водитель ВАЗа



В центре Ростова произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась около 9 часов утра 31 мая на проспекте Буденновском.



По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, «Ауди» и «ВАЗ-2107» врезались недалеко от регулируемого пешеходного перехода на Комсомольской площади. От удара немецкий автомобиль отбросило на «Киа Рио».



- В результате аварии пострадал 53-летний водитель отечественного автомобиля, - добавили в ведомстве.



По данному факту проводится проверка.