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В тройном ДТП в Ростове пострадал 53-летний водитель ВАЗа

В тройном ДТП в Ростове пострадал 53-летний водитель ВАЗа
В центре Ростова произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась около 9 часов утра 31 мая на проспекте Буденновском.

По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, «Ауди» и «ВАЗ-2107» врезались недалеко от регулируемого пешеходного перехода на Комсомольской площади. От удара немецкий автомобиль отбросило на «Киа Рио».

- В результате аварии пострадал 53-летний водитель отечественного автомобиля, - добавили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.

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