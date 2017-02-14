В тройном ДТП с участием фуры в Ростовской области пострадали три человека





В Ростовской области в тройном ДТП с участием большегруза, пострадали три человека.



Авария произошла в Красносулинском районе на трассе М-4 «Дон» 13 февраля около 4 утра. По предварительным данным, 40-летний водитель грузовика ДАФ не выбрал безопасную дистанцию и протаранил «Хендай Элантра» под управлением 59-летнего мужчины. От удара иномарку отбросило на «Ауди А100», которой управлял 46-летний водитель.

- В результате аварии пострадали водители легковушек и 41-летний пассажир «Ауди», они были госпитализированы в Красносулинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести, - рассказали в УГИБДД Ростовской области.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.