В тройном ДТП на трассе Ростов - Волгодонск пострадал двухлетний ребенок



В тройном ДТП на трассе Ростов - Волгодонск пострадал двухлетний малыш. ЧП произошло 23 февраля около 15 часов на 57-м километре автодороги.



По предварительным данным, водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в «Шевроле Лачетти» и «ВАЗ-21150». В результате столкновения отечественный автомобиль и «Шевроле» вылетели в кювет.



- В результате ДТП травмы получил двухлетний пассажир автомобиля «ВАЗ-21150», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Он находился в автокресле, поэтому ему удалось избежать серьезных травм.