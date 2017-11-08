В торгово-развлекательном центре в Таганроге произошёл пожар



В торгово-развлекательном центре «Лето», расположенном на улице Чучева в Таганроге, произошёл пожар.



ЧП случилось вечером 9 ноября. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 20:20. Горение происходило на площади два квадратных метра. Горели обшивка стены и кабель.



Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.

- Возгорание было полностью ликвидировано в 20:30, - добавили в ведомстве.



На тушение выезжали 14 спасателей и четыре единицы техники. Причина пожара устанавливается.