Авторизация

Регистрация


  • USD 59.25
  • EUR 68.79
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

В торгово-развлекательном центре в Таганроге произошёл пожар

В торгово-развлекательном центре в Таганроге произошёл пожар
В торгово-развлекательном центре «Лето», расположенном на улице Чучева в Таганроге, произошёл пожар.

ЧП случилось вечером 9 ноября. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 20:20. Горение происходило на площади два квадратных метра. Горели обшивка стены и кабель.

Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.
- Возгорание было полностью ликвидировано в 20:30, - добавили в ведомстве.

На тушение выезжали 14 спасателей и четыре единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.