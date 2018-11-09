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В культурно-развлекательном центре в Ростове случился пожар

В культурно-развлекательном центре в Ростове случился пожар
Фото: 1sn.ru
В культурно-развлекательном центре «Бинго Бум» в Советском районе Ростова на улице Малиновского случился пожар.

Возгорание произошло в одном из помещений КРЦ около шести часов утра 10 ноября. Получив сигнал, на место происшествия выехали подразделения пожарной охраны по повышенному номеру. По прибытии на место выяснилось, что огонь успел охватить один квадратный метр.
- Благодаря оперативным действиям пожарных спасены люди, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

На тушение у спасателей ушло несколько минут. В результате ЧП никто не пострадал. На место выезжали 20 спасателей и пять единиц техники. Причина возгорания сейчас устанавливается.

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