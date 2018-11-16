В Тамбовской области житель Ростова продал предпринимателю опилки вместо сахара



В Тамбовской области ростовчанин провернул схему, с помощью которой попытался надуть местного предпринимателя на 750 тысяч рублей. Подозреваемого задержали 19 ноября.



На днях в отдел полиции в Тамбовской области поступило сообщение о мошенничестве. Оперативники выяснили, что предприниматель из Сосновского района заключил договор с жителем Ростова о покупке сахара. Он собирался приобрести десять тонн товара по достаточно низкой цене. Получив деньги, ростовчанин сообщил покупателю, где можно забрать сахар.



Приехав по указанному адресу, тамбовчанин обнаружил в мешках одни опилки. Потерпевший сразу обратился в полицию.



Правоохранители выяснили, что мошенник пытался сбежать из Тамбовской области вместе с деньгами.



- Как оказалось, он готовился несколько недель. Он взял в аренду офисы и склады, где с помощью мешков с опилками сымитировал готовый к покупке сахар, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Тамбовской области.



Сейчас проводится сбор улик, опрашивают свидетелей и изучают все документы. Возможно, задержанный проделывал подобное и раньше.