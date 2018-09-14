В Тамбовской области дончанина отправят на принудительное лечение из-за убийства собственного отца



В Тамбовской области завершено расследование в отношении 18-летнего уроженца донского края, обвиняемого в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.



По версии следствия, в апреле 2018 года молодой человек ехал с отцом из Воронежской области в город Рязань. В дороге парень принял наркотики и стал неадекватно себя вести, пытался выпрыгнуть из авто.



Отец остановил машину, но внезапно сын набросился на мужчину и стал избивать его. Проезжавшие мимо люди остановились и утихомирили дебошира. Мужчину же в бессознательном состоянии доставили в больницу, где он от полученных ударов скончался.



- В связи с длительным употреблением миорелаксантов с синдромом зависимости, молодой человек не осознавал опасность своих действий, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Уголовное дело направлено в суд для применения ему принудительной меры медицинского характера.