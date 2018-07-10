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В Таганроге жителей нескольких домов больше чем на сутки лишили света

В Таганроге жителей нескольких домов больше чем на сутки лишили света
В Таганроге на улице Дзержинского жители трех домов вторые сутки остаются без света. Электроснабжение было нарушено 11 июля около 17:00, и до сих пор его не восстановили.

Как сообщают очевидцы, электричества нет в домах под номерами 177, 179, 183. Из-за аварии не могут восстановить работу почта, стоматология и два магазина продуктов. Другие учреждения, а также супермаркеты используют источники бесперебойного питания.

– Видел электриков, когда проходил мимо. Через пять минут вернулся, а их уже не было, – сообщил один из таганрожцев в соцсетях.

Получить комментарий у сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства не удалось.

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