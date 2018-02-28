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В Таганроге завели дело на директора строительной компании, обманувшего покупателей на 8 миллионов

В Таганроге завели дело на директора строительной компании, обманувшего покупателей на 8 миллионов
На директора строительной компании, обманувшего покупателей, завели дело по статье «Мошенничество». Преступление выявили оперуполномоченные ОЭБиПК УМВД России по городу Таганрогу.

По информации пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области, в ходе возведения жилого трехэтажного дома директор заключил договоры купли-продажи будущих квартир с покупателями, которые внесли предоплату. После этого директор продал эти объекты другим людям, также получив от них предоплату.

- Сумма нанесенного ущерба шестерым гражданам составила 8 миллионов рублей, - сообщили в донском главке. – В отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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