В Таганроге завели дело на директора строительной компании, обманувшего покупателей на 8 миллионов



На директора строительной компании, обманувшего покупателей, завели дело по статье «Мошенничество». Преступление выявили оперуполномоченные ОЭБиПК УМВД России по городу Таганрогу.



По информации пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области, в ходе возведения жилого трехэтажного дома директор заключил договоры купли-продажи будущих квартир с покупателями, которые внесли предоплату. После этого директор продал эти объекты другим людям, также получив от них предоплату.



- Сумма нанесенного ущерба шестерым гражданам составила 8 миллионов рублей, - сообщили в донском главке. – В отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».