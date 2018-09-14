В Таганроге затопило несколько улиц из-за коммунальных аварий



В Таганроге затопило несколько улиц из-за коммунальных аварий, произошедших 15 сентября. Ночью прорвало трубу на улице Свободы. Из-за поломки вода вытекала из люка водопроводного колодца и распространялась по асфальту.



Также днем на улице Свободы порыв трубопровода произошел еще в двух местах – на перекрестках с проспектом Красногвардейским и с 10-м переулком. На этих участках вода быстро затопила проезжую часть.



Кроме того, порыв водопровода случился на улице Дзержинского. Там потоки растеклись по дороге.



Отметим, местные жители в социальных сетях целый день жалуются на коммунальные аварии. По их словам, Таганрог постепенно превращается в Венецию.

