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В Таганроге затопило несколько улиц из-за коммунальных аварий

В Таганроге затопило несколько улиц из-за коммунальных аварий
В Таганроге затопило несколько улиц из-за коммунальных аварий, произошедших 15 сентября. Ночью прорвало трубу на улице Свободы. Из-за поломки вода вытекала из люка водопроводного колодца и распространялась по асфальту.

Также днем на улице Свободы порыв трубопровода произошел еще в двух местах – на перекрестках с проспектом Красногвардейским и с 10-м переулком. На этих участках вода быстро затопила проезжую часть.

Кроме того, порыв водопровода случился на улице Дзержинского. Там потоки растеклись по дороге.

Отметим, местные жители в социальных сетях целый день жалуются на коммунальные аварии. По их словам, Таганрог постепенно превращается в Венецию.
В Таганроге затопило несколько улиц из-за коммунальных аварийВ Таганроге затопило несколько улиц из-за коммунальных аварийВ Таганроге затопило несколько улиц из-за коммунальных аварий

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