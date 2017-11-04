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В Таганроге задержали 26-летнего сбытчика наркотиков

В Таганроге задержали 26-летнего сбытчика наркотиков
В Таганроге задержали 26-летнего сбытчика наркотиков. Молодой человек был арестован на одной из улиц города.

Во время обыска в квартире подозреваемого нашли 34 пакета с «солью» массой более 40 граммов. Наркотическое вещество злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта при помощи закладок.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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