В Таганроге вынесли приговор мужчинам, пытавшимся сдать на органы своего знакомого



Таганрогский районный суд вынес приговор двоим мужчинам, обвиняемым по статье «Купля-продажа человека, совершенная с изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего, в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей». Им назначили по 3,5 года в колонии общего режима.



В августе 2017 года 51-летний и 23-летний мужчины решили сдать своего знакомого на органы. Для этого они нашли клинику, которая принимает людей на органы и под предлогом перегнать машину из-за границы в Россию хотели отправить его туда. Но о задумке преступников узнали правоохранители.



Один из них под видом покупателя встретился со злоумышленниками. Во время передачи 1,5 миллиона рублей их задержали.



- Приговором Таганрогского городского суда мужчины были признаны виновными, - сообщили в пресс-службе суда. - Им назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием основного наказания в колонии общего режима каждому.



Приговор в законную силу не вступил.