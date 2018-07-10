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В Таганроге вынесли приговор мужчинам, пытавшимся сдать на органы своего знакомого

В Таганроге вынесли приговор мужчинам, пытавшимся сдать на органы своего знакомого
Таганрогский районный суд вынес приговор двоим мужчинам, обвиняемым по статье «Купля-продажа человека, совершенная с изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего, в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей». Им назначили по 3,5 года в колонии общего режима.

В августе 2017 года 51-летний и 23-летний мужчины решили сдать своего знакомого на органы. Для этого они нашли клинику, которая принимает людей на органы и под предлогом перегнать машину из-за границы в Россию хотели отправить его туда. Но о задумке преступников узнали правоохранители.

Один из них под видом покупателя встретился со злоумышленниками. Во время передачи 1,5 миллиона рублей их задержали.

- Приговором Таганрогского городского суда мужчины были признаны виновными, - сообщили в пресс-службе суда. - Им назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием основного наказания в колонии общего режима каждому.

Приговор в законную силу не вступил.

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