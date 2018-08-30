В Таганроге возле гипермаркета легковушка насмерть сбила пешехода



Смертельное ДТП произошло вечером 31 августа в Таганроге. На пешеходном переходе рядом с гипермаркетом легковушка насмерть сбила 71-летнего пешехода.



Дорожное происшествие случилось на улице Ломоносова. По словам очевидцев трагедии, двигаясь по «зебре», мужчина увидел, как на него едет машина. Пешеход побежал и попал под колёса «Нивы Шевроле» под управлением 46-летнего водителя, ехавшей в соседнем ряду. От полученных травм таганрожец скончался на месте происшествия.

- К сожалению, водитель, ехавший во втором ряду, скрылся с места происшествия и даже не попытался оказать помощь, - написал местный житель. - Прошу всех, кто видел этот автомобиль, сообщить любую информацию в полицию (марку, цвет или госномер).



Мужчина отмечает, что водителя не ждёт наказание, поскольку он не сбивал человека. Но автовладелец мог бы помочь установить все обстоятельства происшествия.



Местные жители отмечают, что на участке дороги, где погиб мужчина, ДТП с участием пешеходов происходят достаточно часто. Причиной таганрожцы считают, что движение на «зебре» через многополосную дорогу не регулируется светофором. Кроме того, там плохое освещение.