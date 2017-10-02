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В Таганроге возбудили дело по факту гибели двух рабочих из-за воспламенения краски

В Таганроге возбудили дело по факту гибели двух рабочих из-за воспламенения краски
В Таганроге возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих.

28 сентября 32-летний и 42-летний мужчины в производственном помещении занимались покраской металлоконструкций. В процессе покраски произошло воспламенение распыленной краски. Пламя перекинулось на одежду, в результате чего рабочие погибли.

По версии следствия, причиной происшествия стало нарушение требований охраны труда.
- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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