В Таганроге возбудили дело по факту гибели двух рабочих из-за воспламенения краски



В Таганроге возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих.



28 сентября 32-летний и 42-летний мужчины в производственном помещении занимались покраской металлоконструкций. В процессе покраски произошло воспламенение распыленной краски. Пламя перекинулось на одежду, в результате чего рабочие погибли.



По версии следствия, причиной происшествия стало нарушение требований охраны труда.

- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».