В Таганроге водитель ВАЗа сбил женщину-пешехода
В Таганроге водитель ВАЗа сбил женщину-пешехода. Авария случилась утром 25 июня на Поляковском шоссе. Последствия происшествия горожане сняли на видео.
Свидетели отмечают, что женщина резко выбежала на проезжую часть из-за маршрутки, мужчина на отечественном автомобиле не успел затормозить и сбил пешехода. На записи видно, что после удара женщина не смогла самостоятельно подняться.
Таганроженке понадобилась помощь медиков. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.