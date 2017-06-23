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В Таганроге водитель ВАЗа сбил женщину-пешехода

В Таганроге водитель ВАЗа сбил женщину-пешехода
В Таганроге водитель ВАЗа сбил женщину-пешехода. Авария случилась утром 25 июня на Поляковском шоссе. Последствия происшествия горожане сняли на видео.

Свидетели отмечают, что женщина резко выбежала на проезжую часть из-за маршрутки, мужчина на отечественном автомобиле не успел затормозить и сбил пешехода. На записи видно, что после удара женщина не смогла самостоятельно подняться.

Таганроженке понадобилась помощь медиков. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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