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В Таганроге водитель «Нивы» сбил пешехода

В Таганроге водитель «Нивы» сбил пешехода
В Ростовской области водитель «Нивы» сбил пешехода, перебегающего дорогу. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 2 ноября на повороте к поселку Греческие Роты.

По предварительным данным, мужчина лет 65-ти решил перебежать дорогу в неположенном месте. Он убедился, что приближающаяся машина поворачивает и начал маневр.

В этот момент машину обогнал водитель на отечественном авто и сбил пешехода.

- У мужчины пробит лоб до кости, открытый перелом правой ноги. Со слов врачей, она держалась только на сухожилии и скорее всего ее не удастся спасти, - отметила очевидица происшествия.

В настоящее время пострадавший находится в больнице.

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