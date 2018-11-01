В Таганроге водитель «Нивы» сбил пешехода



В Ростовской области водитель «Нивы» сбил пешехода, перебегающего дорогу. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 2 ноября на повороте к поселку Греческие Роты.



По предварительным данным, мужчина лет 65-ти решил перебежать дорогу в неположенном месте. Он убедился, что приближающаяся машина поворачивает и начал маневр.



В этот момент машину обогнал водитель на отечественном авто и сбил пешехода.



- У мужчины пробит лоб до кости, открытый перелом правой ноги. Со слов врачей, она держалась только на сухожилии и скорее всего ее не удастся спасти, - отметила очевидица происшествия.



В настоящее время пострадавший находится в больнице.