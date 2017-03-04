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В Таганроге водитель маршрутки на переходе сбил пенсионерку

В Таганроге водитель маршрутки на переходе сбил пенсионерку

В Таганроге водитель маршрутки сбил пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре».

ДТП произошло около 9 утра 4 марта в районе дома № 31К по проспекту Гоголевскому. По предварительным данным, 37-летний водитель микроавтобуса «Хендай Каунти», следовавшего по маршруту № 77, допустил наезд на 68-летнию женщину. По информации донского главка, пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате ДТП женщина с травмами доставлена в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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