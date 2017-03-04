В Таганроге водитель маршрутки на переходе сбил пенсионерку





В Таганроге водитель маршрутки сбил пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре».



ДТП произошло около 9 утра 4 марта в районе дома № 31К по проспекту Гоголевскому. По предварительным данным, 37-летний водитель микроавтобуса «Хендай Каунти», следовавшего по маршруту № 77, допустил наезд на 68-летнию женщину. По информации донского главка, пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП женщина с травмами доставлена в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Сейчас сотрудники ГИБДД на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося.