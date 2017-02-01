В Таганроге водитель «четверки» чуть не погиб, протаранив мусоровоз





В Таганроге водитель автомобиля «ВАЗ-2104» выехал на «встречку» и протаранил автомобиль «ГАЗ-3705». ДТП произошло 31 января около половины пятого дня на улице Бабушкина, 2 «в».

- 55-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2104» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ГАЗ-3705», за рулем которого находился 29-летний мужчина,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Предположительно, причиной аварии стало то, что водитель «ВАЗ-2104» не справился с управлением. В результате ДТП передняя часть «четверки» была сильно повреждена, ее водитель едва не погиб и был госпитализирован.