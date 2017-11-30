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В Таганроге водитель автобуса сбил 50-летнюю женщину

В Таганроге водитель автобуса сбил 50-летнюю женщину
В Таганроге водитель автобуса сбил 50-летнюю женщину. Авария случилась утром 1 декабря на площади Авиаторов.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 52-летний водитель автобуса МАЗ допустил наезд на горожанку, которая переходила дорогу вблизи пешеходного перехода. В результате ДТП таганроженка пострадала и с травмами была доставлена в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все детали случившегося. Назначен ряд экспертиз.

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