В Таганроге водитель автобуса сбил 50-летнюю женщину
В Таганроге водитель автобуса сбил 50-летнюю женщину. Авария случилась утром 1 декабря на площади Авиаторов.
По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 52-летний водитель автобуса МАЗ допустил наезд на горожанку, которая переходила дорогу вблизи пешеходного перехода. В результате ДТП таганроженка пострадала и с травмами была доставлена в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают все детали случившегося. Назначен ряд экспертиз.