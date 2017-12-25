В Таганроге во время потасовки между водителями мужчина получил ножевое ранение





В Таганроге во время драки между водителями один из участников потасовки получил ножевое ранение.



Конфликт произошёл днём 26 декабря в районе старого вокзала, на пересечении переулка Смирновского и улицы Октябрьской. По словам очевидцев, ссора между водителями завязалась из-за того, что один сделал замечание другому. Спор перерос в драку. Прохожие поспешили разнять мужчин, и вроде конфликт был исчерпан. Однако только один из них отошел в сторону, второй набросился на него сзади с ножом.



Как рассказал друг пострадавшего мужчины, таганрожец получил большую резаную рану руки. Ему уже оказали помощь.



Между тем, нападавший сразу же скрылся с места происшествия на своих «Жигулях» шестой модели.



В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что сейчас нападавшего разыскивают полицейские.

- Как только личность подозреваемого будет установлена, будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавили в Донском главке.