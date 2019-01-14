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В Таганроге во время движения загорелся трамвай

В Таганроге во время движения загорелся трамвай

В Таганроге на ходу загорелся трамвай. Возгорание произошло утром 16 января в переулке Смирновском.

Неожиданное воспламенение вагона произошло в районе остановки «Улица Карла Либкнехта», когда транспорт следовал по маршруту с пассажирами. Как рассказали очевидцы случившегося, в трамвае загорелась проводка. Огонь стал быстро распространяться по вагону.

Пассажиры и водитель успели покинуть общественный транспорт. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. Спасатели за несколько минут потушили пламя.

В результате ЧП никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

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