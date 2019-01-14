В Таганроге во время движения загорелся трамвай





В Таганроге на ходу загорелся трамвай. Возгорание произошло утром 16 января в переулке Смирновском.



Неожиданное воспламенение вагона произошло в районе остановки «Улица Карла Либкнехта», когда транспорт следовал по маршруту с пассажирами. Как рассказали очевидцы случившегося, в трамвае загорелась проводка. Огонь стал быстро распространяться по вагону.



Пассажиры и водитель успели покинуть общественный транспорт. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. Спасатели за несколько минут потушили пламя.



В результате ЧП никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.