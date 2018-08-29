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В Таганроге в спа-центре произошёл пожар

В Таганроге в спа-центре произошёл пожар
В Таганроге в спа-центре Pink's Family, расположенном на пересечении улиц Петровской и Глушко, рядом с городской мэрией, произошёл пожар.

Возгорание случилось в первой половине дня 30 августа в цокольном помещении. По предварительным данным, очаг находился в бане. Огнём было охвачено около 30 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал. Посетители и персонал вовремя успели покинуть здание. Причина пожара сейчас устанавливается.

Добавим, что в спа-центре, практически в подвальном помещении, расположены несколько видов бань, массажный кабинет и бассейн.

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