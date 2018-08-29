В Таганроге в спа-центре произошёл пожар



В Таганроге в спа-центре Pink's Family, расположенном на пересечении улиц Петровской и Глушко, рядом с городской мэрией, произошёл пожар.



Возгорание случилось в первой половине дня 30 августа в цокольном помещении. По предварительным данным, очаг находился в бане. Огнём было охвачено около 30 квадратных метров.



В результате происшествия никто не пострадал. Посетители и персонал вовремя успели покинуть здание. Причина пожара сейчас устанавливается.



Добавим, что в спа-центре, практически в подвальном помещении, расположены несколько видов бань, массажный кабинет и бассейн.