В Таганроге ушел из жизни председатель контрольно-счетной палаты Юрий Лакаев



Юрий Владимирович Лакаев, председатель контрольно-счетной палаты Таганрога, скоропостижно скончался утром 5 октября. Об этом сообщает администрация города. Юрию Владимировичу было 55 лет.



Юрий Лакаев родился в 1963 году в Таганроге. Окончив школу, он поступил в высшее военное училище на инженерный факультет. Затем получил звание лейтенанта и был направлен в группу советских войск в Германии. Работал в коммерческих организациях, был начальником юридического отдела, а затем заместителем гендиректора Службы единого заказчика. В 2001 году Юрий стал начальником юридического отдела администрации Таганрога. В 2014 году был единогласно избран председателем контрольно-счетной палаты.



О дате и времени прощания с Юрием Лакаевым сообщат дополнительно. Обстоятельства смерти председателя уточняются.