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В Таганроге ушёл из дома и пропал 15-летний подросток

В Таганроге ушёл из дома и пропал 15-летний подросток
В Таганроге разыскивается 15-летний подросток. Анатолий Чангли ушёл из дома 15 января и до сих пор не вернулся.

Родители мальчика обратились в полицию. Сейчас правоохранители пытаются установить местонахождение школьника. В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшего. На вид мальчику - 15-16 лет, рост - около 165-170 сантиметров, среднего телосложения, светло-русые короткие волосы, голубые глаза.
- В день пропажи несовершеннолетний был одет в чёрные спортивные брюки, фиолетовую куртку, чёрные кроссовки с белыми вставками, - уточнили в донском главке.

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится подросток или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (8634) 632-321, 8 (8634) 632-073 или 02.

В Таганроге ушёл из дома и пропал 15-летний подросток

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