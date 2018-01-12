В Таганроге ушёл из дома и пропал 15-летний подросток



В Таганроге разыскивается 15-летний подросток. Анатолий Чангли ушёл из дома 15 января и до сих пор не вернулся.



Родители мальчика обратились в полицию. Сейчас правоохранители пытаются установить местонахождение школьника. В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшего. На вид мальчику - 15-16 лет, рост - около 165-170 сантиметров, среднего телосложения, светло-русые короткие волосы, голубые глаза.

- В день пропажи несовершеннолетний был одет в чёрные спортивные брюки, фиолетовую куртку, чёрные кроссовки с белыми вставками, - уточнили в донском главке.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится подросток или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (8634) 632-321, 8 (8634) 632-073 или 02.



