В Таганроге у причала судно легло на дно



В Таганроге в яхт-клубе затонул буксир. Происшествие случилось 6 декабря недалеко от дома одного из местных жителей.



К счастью, в результате потопления судна нет пострадавших, также удалось избежать розлива нефтепродуктов. Тем не менее появилась информация, что на борту было 50-70 кг дизельного топлива.



В связи с этим к месту потопления буксира прибыла специальная служба, которая произвела обработку прилегающей акватории.



Для подъёма судна были поданы заявки в «Росморпорт» на теплоход «МЗ-315» и в ЗАО «Приазовье» на плавкран «ПК-56».