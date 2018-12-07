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В Таганроге у причала судно легло на дно

В Таганроге у причала судно легло на дно
В Таганроге в яхт-клубе затонул буксир. Происшествие случилось 6 декабря недалеко от дома одного из местных жителей.

К счастью, в результате потопления судна нет пострадавших, также удалось избежать розлива нефтепродуктов. Тем не менее появилась информация, что на борту было 50-70 кг дизельного топлива.

В связи с этим к месту потопления буксира прибыла специальная служба, которая произвела обработку прилегающей акватории.

Для подъёма судна были поданы заявки в «Росморпорт» на теплоход «МЗ-315» и в ЗАО «Приазовье» на плавкран «ПК-56».

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