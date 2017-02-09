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В Таганроге трамвай снёс кузов ГАЗели

В Таганроге трамвай снёс кузов ГАЗели

В Таганроге из-за столкновения с трамваем, идущем по маршруту № 2, грузовая ГАЗель осталась без кузова. Авария, блокировавшая движение рельсового транспорта, произошла 9 февраля в районе дома № 144 по улице Дзержинского.
- Вагон протаранил грузовую машину «ГАЗель», которая поворачивала к «Агроторгу» (автосервис), от сильного удара с фургона слетела будка, - рассказал очевидец происшествия.

У трамвая же лишь разбилось лобовое стекло. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Из-за аварии образовалась пробка из трамваев. Вагоны выстроились в очередь и смогли продолжить движение только после того, как последствия дорожно-транспортного происшествия были полностью устранены.

В Таганроге трамвай снёс кузов ГАЗели

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