В Таганроге трамвай снёс кузов ГАЗели





В Таганроге из-за столкновения с трамваем, идущем по маршруту № 2, грузовая ГАЗель осталась без кузова. Авария, блокировавшая движение рельсового транспорта, произошла 9 февраля в районе дома № 144 по улице Дзержинского.

- Вагон протаранил грузовую машину «ГАЗель», которая поворачивала к «Агроторгу» (автосервис), от сильного удара с фургона слетела будка, - рассказал очевидец происшествия.



У трамвая же лишь разбилось лобовое стекло. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.



Из-за аварии образовалась пробка из трамваев. Вагоны выстроились в очередь и смогли продолжить движение только после того, как последствия дорожно-транспортного происшествия были полностью устранены.



