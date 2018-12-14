В Таганроге трамвай смял легковушку





В Таганроге трамвай № 3 смял легковой автомобиль «Дэу Нексия». ДТП произошло 24 октября около 8.30 на улице Ленина.



По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу общественном транспорту.

-37-летний водитель «Дэу Нексия» при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил дорогу трамваю. После чего владелец легкового автомобиля допустил наезд на столб, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.- В результате происшествия никто не пострадал.



Фотографии с места ДТП очевидцы выложили в соцсеть. Как утверждают свидетели аварии, из-за происшествия несколько часов было парализовано движение трамваев.



