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В Таганроге толпа дебоширов во время массовой драки разгромила кафе

В Таганроге толпа дебоширов во время массовой драки разгромила кафе

В Таганроге толпа молодых людей разгромила кафе во время массовой драки.

Потасовка произошла в ночь на 12 февраля в «Шаверме», расположенной на улице Петровской. Участники драки разбили стеклянную дверь и повредили мебель.

На следующий день в соцсети появились фото потасовки и обращение владельца заведения к свидетелям происшествия.
«Прошу всех, кто узнал в них своих детей, друзей, врагов, одноклассников, просто знакомых написать мне. Анонимность гарантирую»,- написал Юрий Балуян.

Однако в полиции информацию о массовой драке в кафе не подтвердили. В пресс-службе донского главка сообщили, что изложенная информация подтверждения не получила.

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