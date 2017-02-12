В Таганроге толпа дебоширов во время массовой драки разгромила кафе





В Таганроге толпа молодых людей разгромила кафе во время массовой драки.



Потасовка произошла в ночь на 12 февраля в «Шаверме», расположенной на улице Петровской. Участники драки разбили стеклянную дверь и повредили мебель.



На следующий день в соцсети появились фото потасовки и обращение владельца заведения к свидетелям происшествия.

«Прошу всех, кто узнал в них своих детей, друзей, врагов, одноклассников, просто знакомых написать мне. Анонимность гарантирую»,- написал Юрий Балуян.



Однако в полиции информацию о массовой драке в кафе не подтвердили. В пресс-службе донского главка сообщили, что изложенная информация подтверждения не получила.