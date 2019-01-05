В Таганроге случился пожар в торговом центре



В Таганроге случился пожар в торговом центре «ВАП МОЛЛ». Возгорание произошло 6 января около 17 часов на улице Котлостроительной.



Огонь вспыхнул в бытовке детского парка развлечений. Пламя в помещении распространилось на площади 20 квадратных метров. Сотрудники ТЦ, заметив возгорание, позвонили пожарным.



- Около 17.30 пламя локализовали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Спустя пять минут огонь потушили.



К счастью, при пожаре никто не пострадал. Спасатели успели вовремя вывести всех посетителей торгового центра из здания.



На месте возникновения пожара работали 14 человек с привлечением пяти единиц техники. Сейчас устанавливаются причины возгорания.