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В Таганроге случился пожар в торговом центре

В Таганроге случился пожар в торговом центре
В Таганроге случился пожар в торговом центре «ВАП МОЛЛ». Возгорание произошло 6 января около 17 часов на улице Котлостроительной.

Огонь вспыхнул в бытовке детского парка развлечений. Пламя в помещении распространилось на площади 20 квадратных метров. Сотрудники ТЦ, заметив возгорание, позвонили пожарным.

- Около 17.30 пламя локализовали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Спустя пять минут огонь потушили.

К счастью, при пожаре никто не пострадал. Спасатели успели вовремя вывести всех посетителей торгового центра из здания.

На месте возникновения пожара работали 14 человек с привлечением пяти единиц техники. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

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