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В Таганроге следователи начали проверку по факту гибели молодой пары

В Таганроге следователи начали проверку по факту гибели молодой пары
Следователи проводят проверку по факту гибели в Таганроге молодой пары. После нее будет принято процессуальное решение.

Трупы 19-летнего Томаша Р. и его подруги 21-летней Юлии О. нашла мать молодого человека. Незадолго до трагедии она не смогла дозвониться сыну, поэтому приехала к нему на съемную квартиру.

Во время осмотра тел правоохранители не обнаружили на них следов насильственной смерти, а запертая изнутри дверь не была взломана. Точную причину смерти смогут назвать только после проведения необходимых экспертиз.

- По предварительным данным, смерть потерпевших могла наступить в результате отравления продуктами горения, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 8 октября. Юлия и Томаш включили газовую конфорку, чтобы согреться, и легли спать. Больше влюбленные не проснулись.

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