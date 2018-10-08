В Таганроге следователи начали проверку по факту гибели молодой пары



Следователи проводят проверку по факту гибели в Таганроге молодой пары. После нее будет принято процессуальное решение.



Трупы 19-летнего Томаша Р. и его подруги 21-летней Юлии О. нашла мать молодого человека. Незадолго до трагедии она не смогла дозвониться сыну, поэтому приехала к нему на съемную квартиру.



Во время осмотра тел правоохранители не обнаружили на них следов насильственной смерти, а запертая изнутри дверь не была взломана. Точную причину смерти смогут назвать только после проведения необходимых экспертиз.



- По предварительным данным, смерть потерпевших могла наступить в результате отравления продуктами горения, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



Напомним, трагедия произошла в ночь на 8 октября. Юлия и Томаш включили газовую конфорку, чтобы согреться, и легли спать. Больше влюбленные не проснулись.