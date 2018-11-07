В Таганроге школьница пропала после занятий в лицее





В Таганроге разыскивают пропавшую школьницу. 14-летняя Елена Иванченко пропала 7 ноября.



Девочка ушла из педагогического лицея-интерната на улице Комарова. После этого ни с кем из близких она на связь не выходила. Взволнованные родственники обратились в полицию.



В УМВД по Таганрогу сообщили приметы пропавшей. На вид ей - 13-14 лет, рост - около 160-165 сантиметров. У девочки худощавое телосложение, светло-русые волосы.



В день пропажи на Елене были чёрные брюки и кофта, чёрная ветровка с капюшоном. С собой школьница взяла коричневый рюкзак с розовыми бретелями.



Всех, кто видел Елену Иванченко или знает, где она может находиться, просят сообщить по телефонам: 8 (8634) 632-321 или 02.