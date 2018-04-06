В Таганроге сгорела гостиница: видео



Отель сгорел в Таганроге. Крупный пожар случился в ночь на 8 апреля на улице Октябрьской.



Около трех часов ночи загорелась гостиница «Вишневый сад». Видео с места ЧП оказалось в распоряжении DonDay.ru.



На записи видно, что огнем охвачен третий этаж здания. Пламя быстро распространилось, спустя несколько минут полыхал весь отель. Один из очевидцев кричал, что нужно скорее выводить из гостиницы поселившихся наверху людей. При этом некоторые постояльцы спешили покинуть место ЧП на своих автомобилях.



В итоге огонь уничтожил гостиницу и стоявший рядом сарай. Площадь пожара составила примерно 420 квадратных метров. К счастью, травм никто не получил.

