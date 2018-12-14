В Таганроге сгорел автомобиль: видео



В Таганроге сгорел легковой автомобиль. ЧП произошло вечером 16 декабря на пересечении переулка Смирновского и улицы Чехова.



По словам очевидцев, огонь вспыхнул под капотом. Открыть его горожане не смогли из-за высокой температуры.



В машине сидели парень с девушкой. К счастью, они успели выйти из машины и остались невредимыми. Другие автомобилисты остановились помочь паре, но им это не удалось.



- Мы штук шесть огнетушителей опустошили – никакого результата, - пишет один из таганрожцев.



На место происшествия скоро приехали пожарные. Они быстро справились с пламенем. Увы, машину уже спасти не удастся.



Причина возгорания будет установлена после проверки.



