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В Таганроге сгорел автомобиль: видео

В Таганроге сгорел автомобиль: видео
В Таганроге сгорел легковой автомобиль. ЧП произошло вечером 16 декабря на пересечении переулка Смирновского и улицы Чехова.

По словам очевидцев, огонь вспыхнул под капотом. Открыть его горожане не смогли из-за высокой температуры.

В машине сидели парень с девушкой. К счастью, они успели выйти из машины и остались невредимыми. Другие автомобилисты остановились помочь паре, но им это не удалось.

- Мы штук шесть огнетушителей опустошили – никакого результата, - пишет один из таганрожцев.

На место происшествия скоро приехали пожарные. Они быстро справились с пламенем. Увы, машину уже спасти не удастся.

Причина возгорания будет установлена после проверки.

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