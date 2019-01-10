Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Таганроге с рельсов сошел трамвай

В Таганроге с рельсов сошел трамвай
В Таганроге в очередной раз съехал с рельсов трамвай. Дорожно-транспортное происшествие случилось 12 января на улице Фрунзе.

По словам очевидцев, авария подвижного состава произошла прямо во время движения транспорта. Остановившийся посреди проезжей части трамвай заставил изрядно понервничать других участников дорожного движения, так как перегородил всю дорогу.

К счастью, никто не пострадал. Появившееся в сети фото с места аварии вызвало много юмористических комментариев по поводу этого ДТП.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.