В Таганроге с рельсов сошел трамвай



В Таганроге в очередной раз съехал с рельсов трамвай. Дорожно-транспортное происшествие случилось 12 января на улице Фрунзе.



По словам очевидцев, авария подвижного состава произошла прямо во время движения транспорта. Остановившийся посреди проезжей части трамвай заставил изрядно понервничать других участников дорожного движения, так как перегородил всю дорогу.



К счастью, никто не пострадал. Появившееся в сети фото с места аварии вызвало много юмористических комментариев по поводу этого ДТП.